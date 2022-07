Die anhaltende Trockenheit und Hitze entfacht in diesem Tagen immer wieder Flächenbrände. Vergangenen Woche musste die Feuerwehr Einhausen einen kleinen Waldbrand an der K 65 Richtung Schwanheim löschen. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 1976, als ein gewaltiges Feuer im Einhäuser Wald wütete. Ein Gedenkstein erinnert an die vier Tage dauernde Löschaktion des gewaltigen Waldbrands. Auf dem

...