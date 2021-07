Erfolge mit Pistole und Gewehren

Mit der Sportpistole ist Elke Kraus in Groß-Rohrheim 2019 Bezirksmeisterin geworden. In Lampertheim holte die 60 Jahre alte Lorscherin zudem den Titel als Bezirksmeisterin Luftgewehr-Auflage ihrer Altersklasse, in Bürstadt den Titel beim Kleinkaliber-Gewehr-Auflage der Seniorinnen.

