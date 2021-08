„Engelsarbeit“ für den Seniorentreff

Lorsch. Der Seniorentreff St. Benedikt der katholischen Lorscher Pfarrgemeinde St. Nazarius ist in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallen. Jetzt haben sich mehr als 30 Seniorinnen und drei Senioren im Hotel „Karolinger Hof“ in der Lindenstraße wieder zu Kaffee und Kuchen und zum Plaudern getroffen. Dieser Ort musste gewählt werden, weil das Seniorenzentrum St. Benedikt in der Fichtestraße wegen eines Wasserschadens geschlossen war.

Pfarrer Michael Bartmann nahm dieses Treffen zum Anlass, zwei Frauen seinen besonderen Dank auszusprechen und ihnen im Namen der Pfarrgemeinde einen Blumenstrauß zu überreichen. Der erste Dank galt Maria Schönung, die jetzt 80 Jahre alt wird. Sie habe „30 Jahre lang als guter Geist im Hintergrund“ gewirkt bei den Treffen der Senioren. „Ich habe das gerne gemacht und es ist mir schwergefallen, jetzt abzusagen“, versicherte Maria Schönung bescheiden.

Mit Briefen durch die Pandemie

Das zweite Dankeschön galt Elisabeth Keinz, der Sprecherin des Seniorentreffs. „Sie ist die Frau, die bei den Treffen die Menschen unterhalten hat, die seit etwa 16 Monaten Briefe geschrieben hat für den Zusammenhalt in Corona-Zeiten“. Der langanhaltende Beifall zeigte, dass die Teilnehmer mit dem Dank einverstanden waren.

Elisabeth Keinz erinnerte daran, dass es den Seniorentreff schon weit über 40 Jahr gibt. Sie habe überschlagen, was Maria Schönung geleistet habe. Da kamen erstaunliche Zahlen raus. Es habe, „über den Daumen gepeilt“, in 30 Jahren wohl 1000 Seniorentreffen gegeben. „Dann hast Du in dieser Zeit 40 000 Untertassen, Kuchenteller, Kuchengabeln, Kaffeelöffelchen, Wassergläser ausgeräumt, gedeckt, abgeräumt, gespült oder in die Spülmaschine gestellt, ausgeräumt und wieder in den Schrank zurückgeräumt.“ Diese „nüchternen Zahlen“ verdeutlichten das wichtige Engagement. Es sei ihr immer darum gegangen, zu helfen, Freude zu bereiten, sich mit den Besuchern zu unterhalten und ihnen einfach zuzuhören. „Das ist Engelsarbeit“, zitierte Elisabeth Keinz einen Spruch ihrer Großmutter. Engel seien Gestalten zum Schutz und der Fürsorge. Man sehe sie auf Bildern immer mit Musikinstrumenten in den Händen, mit Flöten, Geigen und Harfen. „Warum also nicht auch mit Spültuch und Kuchengabel?“, fragte Elisabeth Keinz. Maria Schönung hatte auch dekorative Geburtstagspäckchen gepackt für die Besucher des Seniorentreffs, habe niemals ein Geschenk vergessen. Als „Finanzministerin“ habe sie am Ende jeden Nachmittag zudem den Unkostenbeitrag für Kaffee, Wasser und Kuchen zuverlässig eingesammelt.

Vermerkt hatte Elisabeth Keinz auch, dass Maria Schönung natürlich keine Engelsflügel habe, „aber ein moderner Engel fährt heute eben umweltbewusst mit dem Fahrrad. Mit dem bist du etwa 1000 Mal zum Seniorentreff gefahren“.

Alle Anwesenden applaudierten, als Elisabeth Keinz Maria Schönung ein Bild von den Engeln aus der Königshalle überreichte. Sie hoffe, dass sie auch in Zukunft mit ihrem Ehemann dem Seniorentreff die Treue halte. Die Seniorensprecherin bedankte sich auch beim Helferteam: Käthi Brunnengräber, Maggy Goossens, Gertrud Gesell, Maria Schönung. Man habe sich trotz der Corona-Pandemie nicht aus den Augen verlieren wollen. Deshalb sei die Idee entstanden, die Verbindung mit Briefen aufrecht zu erhalten. Erwähnt wurden auch die zwischenzeitlich Verstorbenen: Anni Metz, Erwin Conrath, Katharina Vogel-Gülzow, Günter Gesell, Resel Reichenbach, Liesel Pfleger, Gertrud Kegel. Für sie sprach Pfarrer Michael Bartmann ein Gebet.

Mit Kaffeelöffelchen klopften die Anwesenden allen Geburtstagskindern den musikalischen Takt zu dem Lied „Zum Geburtstag viel Glück“. Renate Heidler trug ein Gedicht für Maria Schönung vor.