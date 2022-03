Endspurt bei der Lorscher Sportlerwahl

Lorsch. Welche Athleten werden als Lorscher Sportler des Jahres ausgezeichnet werden? Der Endspurt bei der Publikumswahl läuft. Noch bis morgen (20.) kann abgestimmt werden.

In drei Kategorien sind jeweils drei Bewerber von der Sportkommission und dem Magistrat der Stadt nominiert worden. Die Titel werden für den Sportler und die Sportlerin des Jahres sowie das Team des Jahres vergeben.

Die ausgewählten Athleten haben in unterschiedlichsten Disziplinen herausragende Leistungen erbracht. Sie haben vordere Plätze auf dem Tenniscourt, dem Tanzparkett oder als Segelflieger hoch über den Wolken erkämpft und geben damit einen Eindruck von der Vielseitigkeit des Leistungssports in der Region.

Mehrere Kandidaten haben an internationalen Wettbewerben teilgenommen, mancher ist sogar Weltmeister geworden. Mit ihren guten Leistungen machen sie auch den Namen ihrer Heimatstadt und ihres Vereins überregional bekannt.

Alle Sportler hatten im vergangenen Jahr erneut unter wegen Corona schwierigen Trainingsbedingungen zu leiden. Zahlreiche Wettbewerbe, an denen sie gern teilgenommen hätten, fielen wegen der Pandemie ganz aus. Aufgeben kam für die als Sportler des Jahres nominierten Athleten aber nie in Frage – sie bereiten sich vielmehr längst auf die nächsten Wettbewerbe vor.

Abstimmen kann man online unter bergstraesser-anzeiger.de/sportlerwahl oder per Wahlcoupon, der heute auf der Seite 19 zu finden ist. Wer sich an der Sportlerwahl beteiligt, kann eine Freibad-Saisonkarte für das Waldschwimmbad gewinnen oder einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro bei Sport Graf in Lorsch. sch