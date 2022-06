Die evangelische Kirchengemeinde Lorsch freut sich, in diesem Jahr wieder ihr Gemeindefest mit vielen Gästen feiern zu können. Alle Lorscher und alle Gäste aus der Region sind am kommenden Sonntag (26.) auf den Wingertsberg eingeladen und willkommen, so Pfarrer Renatus Keller.

Das Fest wird um 10 Uhr mit einem Familien- und Taufgottesdienst im Kirchgarten direkt neben der Kirche

