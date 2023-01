empfanggggggggggggggggggggggggggggggg

Lorsch. Bloß keine zu langen Reden – das hatten sich Bürgermeister Christian Schönung und Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul für den insgesamt vierten Neujahrsempfang der Stadt Lorsch vorgenommen. Sie waren die einzigen beiden Redner bei der Großveranstaltung in der Nibelungenhalle, die nach zweijähriger Corona-Pause nun wieder ausgerichtet werden konnte – und sie hielten ihr Vorhaben ein.

Der Empfang sollte dazu auch nur ein kleineres Rahmenprogramm umfassen, damit Besucher nicht nur in der Rolle von Zuhörern und Zuschauern bleiben. Ihnen sollte mehr Zeit gegeben werden, auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Keine zwei Stunden dauerte dann am Sonntagabend der offizielle Teil des Neujahrsempfang, zu dem eine Vorführung eines Lorscher Tanzpaares, ein Auftritt des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr sowie eine Ehrung für die ehrenamtlich engagierte junge Lorscherin Marlene Baumgartner gehörten.

Viele Lorscher und auswärtige Gäste standen anschließend wie erhofft noch lange in anregender Unterhaltung zusammen. Zu Sekt, Selters und Orangensaft war jeder gratis eingeladen und ein kleines Welschbrot konnte man sich später für den Heimweg auch noch mitnehmen.

Er freue sich, dass „die Halle so voll ist“, sagte Schönung mit Blick auf die gut besuchte Veranstaltung. Die Stuhlreihen vor der Bühne waren mit knapp 200 Gästen schnell besetzt, zudem versammelten sich auch um alle Stehtische viele Besucher. Vereinsvorstände, Kommunalpolitiker, zahlreiche Ehrengäste sowie Besucher aus Nachbarkommunen wurden begrüßt – darunter stellvertretend für alle Auswärtigen die Vertreter aus der Lorscher „Lieblingsgemeinde“, wie Christiane Ludwig-Paul formulierte. Damit meinte sie Bürgermeister Helmut Glanzner und den Gemeindevertretervorsitzenden Florian Schumacher, beide aus Einhausen. Die gegenseitigen Besuche – eine Lorscher Delegation hatte am Abend zuvor am Einhäuser Neujahrsempfang teilgenommen–, seien „ein schönes Zeichen der Verbundenheit“, erklärte Ludwig Paul.

Trotz geplanter kurzer Redezeit namentlich willkommen geheißen wurden unter anderem auch Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf aus Lorsch als Vertreter des Landrats, der „Ur-Lorscher“ und Staatssekretär a.D. Prof. Joachim-Felix Leonhard, Ehrenstadtverordnetenvorsteher Harald Horlebein sowie die Lorscher Pfarrer und Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße sowie der Vertriebsvorstand der Sparkasse Bensheim, Sebastian Rösel. Auch Lorscher Ehrenstadträte und Ehrenringträger hatte Ludwig-Paul auf ihrer Liste. Im Grunde genommen sollte sich aber jeder Besucher als Ehrengast fühlen, meinte sie.

Und auch einen von ihr selbst als „Werbeblock“ bezeichneten Beitrag brachte Ludwig-Paul in ihrer Rede noch unter: Es ging dabei um die Fastnacht und damit um eine „Herzensangelegenheit“ von ihr, wie die Stadtverordnetenvorsteherin bekannte. Sie erinnerte an die Sitzungen der großen Lorscher Fastnachtsvereine in den kommenden Wochen und den Lorscher Umzug, die „endlich wieder“ nach der langen Corona-Pause möglich werden. Wer die Großveranstaltung an Fastnachtsdienstag unterstützen möchte, kauft zum Beispiel Buttons zum Stückpreis von 2,50 Euro, die bei der Finanzierung des Fastnachtszugs helfen.

Um Spenden baten auch die Sternsinger beim Empfang. Zehn Kinder kamen, mit weiten Umhängen bekleidet und mit Kronen auf dem Kopf auf die Bühne. „Stern über Bethlehem“ sowie zwei weitere Lieder sangen sie, eines davon in englischer Sprache, musikalisch begleitet an der Gitarre von Michael Stefan. Pastoralreferentin Beate Bläsius-Stefan erinnerte an die Bedeutung der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Als sie berichtete, dass in Lorsch in diesem Jahr bereits über 14 000 Euro für den guten Zweck gesammelt wurden, gab es Applaus vom Publikum.

Als die Sternsinger anschließend mit ihren Spendenbüchsen durch die Halle gingen, zückten viele Besucher ihr Portemonnaie. Bürgermeister Christian Schönung rief dazu auf, möglichst Scheine zu spenden, damit die Kinder an schwerem Kleingeld nicht zu sehr zu schleppen hätten und ging selbst bei seiner Spende mit entsprechend gutem Beispiel voran. Mit Blumen für die Pastoralreferentin und Süßigkeiten für die Sternsinger wurde die Gruppe verabschiedet.

„Das ist es, was Lorsch ausmacht“, mit diesen Worten begann Bürgermeister Schönung im direkten Anschluss daran seine Ansprache. Er hob dabei hervor, dass sich viele Lorscher ehrenamtlich engagieren. Sie sorgten damit zum Beispiel dafür, dass Lorsch mit einem ungemein abwechslungsreichen Vereinsleben punkten könne. Für jeden Interessierten sei etwas dabei. Dass die Einwohnerzahl erneut ein wenig gewachsen ist, lässt sich vielleicht auch darauf zurückzuführen. Schönung verkündete jedenfalls mit Stolz., dass inzwischen 14173 Lorscher gemeldet sind.