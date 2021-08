Eiserne Hochzeit in Lorsch: Bei der Nachkerb 1954 hatte es gefunkt

Lorsch. Gertrud und Hans Fetsch feierten jetzt Eiserne Hochzeit. Seit 65 Jahren sind sie verheiratet. Gertrud Fetsch, geborene Haupt, ist 86 Jahre alt, ihr Ehemann Hans bereits 91. Beide sind in Bürstadt geboren. 1956 haben sie in der katholischen Pfarrkirche in Lorsch geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich zwei Jahre zuvor, im November 1954 bei der Nachkerb in der alten Sporthalle der Lorscher Turnvereinigung. Da hatte es bereits gefunkt.

Gertrud Fetsch, deren Eltern in Bürstadt eine Metzgerei betrieben, war in das Haus ihrer Großeltern in Lorsch eingezogen. Nach dem Besuch der Handelsschule wurde sie Verwaltungsangestellte. Seit ihrer Hochzeit leben sie in dem Haus in der Badegasse.

Hans Fetsch erlernte zunächst den Beruf eines Schreiners, wechselte aber in späteren Jahren zur Firma Adrema in Heppenheim. Er ist Mitglied bei den Altersturnern der Lorscher Tvgg, wo er noch immer an der Gymnastik teilnimmt. In jungen Jahren hatte er sich auch im Verein Heimatliebe der Brieftaubenzucht gewidmet. Die beiden Lorscher Brieftaubenvereine haben sich aber aufgelöst. Das Ehepaar ist Mitglied im Lorscher Skiclub. Bis zum 85. (Hans) und 80. Lebensjahr (Gertrud) standen sie noch aktiv auf den Brettern. Zu ihren Hobbys gehören das Wandern und das Radfahren. Eine ihrer Radtouren führte einst mit Freunden von Passau bis Wien auf dem Donauradweg.

Zu den Gratulanten gehörte auch Alexander Löffelholz, Erster Stadtrat und aktuell Urlaubsvertreter des Bürgermeisters. Für ihn sei es eine Premiere und auch der erste Besuch bei einem Jubiläum seit dem 1. August. Aufgrund der Corona-Lockerungen sei das wieder möglich.

Er brachte nicht nur die Glückwünsche der Stadt mit, sondern als Jubiläumsgeschenk ein Beutelchen Klostertaler und auch eine Urkunde der Stadt und des Kreises Bergstraße. Eine Eiserne Hochzeit sei kein gewöhnliches Datum. Wer seit 65 Jahren verheiratet sei, habe sicher viel erlebt in diesen Jahren. Für ein solches Jubiläum zolle er dem Ehepaar seinen Respekt, so Löffelholz.