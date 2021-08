Einschulung mit Test und Registrierung

Lorsch. Sieben erste Klassen wird es im kommenden Schuljahr in der Lorscher Wingertsbergschule geben. Wegen Corona wird jede Klasse einzeln eingeschult. Vier Feiern sind am 31. August vorgesehen, drei am 1. September.

Die Einschulungsfeiern werden im Freien stattfinden. Dazu werden am oberen Eingang zur Schulsporthalle, zwischen Sporthalle und Altbau der Wingertsbergschule, Zelte aufgestellt, die einen Schutz vor Sonne oder Regen ermöglichen.

Zu den Einschulungsfeiern kommt man am besten über den Platz am Stefan-Jäger-Pavillon – gut erreichbar vom Volksbank-Parkplatz oder vom Museumszentrum.

Die neuen Erstklässler sollen zur Einschulungsfeier mit einem aktuellen Coronatest-Nachweis kommen, informiert die Wingertsbergschule. Schließlich werden sie am Einschulungstag auch gleich zu ihrer ersten Schulstunde im Klassenverband in ihren Klassensaal gehen.

Gäste der Einschulungsfeiern müssen sich registrieren. Entsprechende Vordrucke haben die Familien bereits mit der Einschulungspost erhalten. Zusätzlich wird die Wingertsbergschule auch die Möglichkeit bieten, sich über die CoronaWarnapp zu registrieren.

In den ersten zwei Wochen des kommenden Schuljahres wird die Testpflicht für alle Schüler dann von zwei- auf drei Termine in der Woche erhöht, um eventuelle Infektionen von Reiserückkehrern rechtzeitig zu entdecken.

Ab dem regulären Unterrichtsbeginn für die 1. Klassen am Donnerstag, 2. September, werden auch die Schulanfänger im Klassenverband die Selbsttests durchführen, wenn eine Zustimmung der Eltern hierzu vorliegt. Ansonsten benötigen die Mädchen und Jungen erneut regelmäßig einen aktuellen Testnachweis. red