Kerwekonigin Lina Lulei und Kerwevadder Lukas Mahr (linkes Paar) eröffneten den Kerwetanz am Sonntagabend in der Mehrzweckhalle mit einem Walzer. Obwohl bereits einige Regentropfen vom Himmel fielen, war am Sonntagnachmittag auf dem Juxplatz jede Menge los.

© Volk/Keller