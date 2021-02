Lorsch. Ein Onlinekurs der Kreisvolkshochschule lädt ein, Landschaftsmalerei auszuprobieren. Schritt für Schritt werden die Teilnehmer von einer Künstlerin angeleitet. Mit pastös aufgetragenen Pastellfarben kann zum Beispiel eine romantische Stimmung im Bild entstehen. Wer mitmachen möchte, sollte ein Set mit zwölf Acrylfarben, drei Pinseln in verschiedenen Größen (N 2, N 6, N 8) und eine Leinwand haben.

Der Kurs läuft am 2. März (Dienstag) von 18 bis 21 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de oder einem Anruf unter 06251/17296-0. Auch über die Homepage der Kreisvolkshochschule sind Anmeldungen möglich.

Der Kurs läuft online auf der vhs.cloud. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugeschickt. Für die Teilnahme ist ein internetfähiger PC/Laptop mit Mikrofon und Kamera nötig. red