Einen Notfallordner erstellen

Lorsch. In Notfällen ist es hilfreich, wenn bereits im Vorfeld wichtige Regelungen getroffen wurden und Angehörige Informationen griffbereit und übersichtlich zur Verfügung stellen. Viele persönliche Unterlagen lassen sich in einem Ordner zusammenstellen: Testament, Vollmacht, Patientenverfügung, Informationen über Finanzen, Urkunden, Verträge. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule erfahren Teilnehmer, wie sie einen Notfallordner planen, der im Fall des Falles alles Nötige regelt.

Der Kurs läuft am 1. Dezember von 18 bis 20 Uhr im Schulungszentrum, Römerstraße 16. Anmeldung erfolgt unter 06251/17296-0 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red