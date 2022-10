Unbekannte Täter hatten es im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochabend auf eine Gartenkolonie an der Straße Im Rod in Lorsch abgesehen. Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft hatten.

Die Einbrecher hebelten nach Polizeiangaben ein Fenster auf und gelangten in das Innere einer Hütte. Hieraus

...