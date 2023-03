In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Bürogebäude in der Lorscher Bahnhofstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei gestern mit Hinweis auf die aktuellen Ermittlungen mit.

In der Zeit wischen 20 Uhr am Montagabend und 6.30 Uhr Dienstagfrüh sollen Unbekannte in das Bürogebäude eines Pflegedienstes dort eingedrungen sein. Gewaltsam gelangten die Kriminellen in das Gebäude und

...