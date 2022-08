Eine Autowerkstatt in der Bensheimer Straße in Lorsch geriet in der Nacht zum Samstag in das Visier von Einbrechern. Das teilte die Polizei gestern mit.

Rund 1000 Euro Sachschaden

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Werkstatt und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen etwa 70 Euro Münzgeld mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen

...