Der ausgelöste Alarm in einem Wohn- und Geschäftshaus hat in der Nacht zum Freitag Kriminelle offenbar in die Flucht geschlagen. Das teilte die Polizei gestern mit.

Die Täter brachen in der Platanenstraße, Nähe Kiefernstraße, ein Erdgeschossfenster auf. Nachdem sie das Büro betreten hatten, löste der Alarm aus. Nach der ersten Durchsicht fehlt nichts. Der Sachschaden beträgt jedoch 500

...