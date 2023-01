Ein Einfamilienhaus in der Lorscher Zierapfelstraße rückte zwischen den Jahren, nämlich zwischen dem 22. Dezember und dem vergangenen Dienstag (3.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Das teilte die Polizei gestern mit.

Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten die

...