Blaulicht Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Lorsch

Einbrecher haben sich am Freitagabend (7.10.) zwischen 18.45 und 21.15 Uhr über eine Balkontür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Krankorstraße in Lorsch verschafft und dort sämtliche Räume durchsucht.