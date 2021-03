Lorsch. Erinnerungen an Hörspiel-Kassetten oder -Platten, die zu Kinder- und Jugendzeiten „rauf und runter liefen“, weckt die Kreisvolkshochschule in ihrer Ankündigung zu einem aktuellen Workshop.

Dabei sollen die Teilnehmer lernen, wie sie eine Hörspielszene schreiben und was sie dabei beachten sollten. Die entstandene Szene wird am zweiten Termin professionell aufgenommen – einzelne Sprechrollen und Geräusche inklusive. Bei den verschiedenen Aufgaben sollen sich die Teilnehmer mit ihren Fähigkeiten einbringen: schreiben, Regie führen, sprechen, Geräusche aufnehmen.

Der Workshop läuft an zwei Terminen samstags, am 20. und 27. März 2021, von 10 bis 16.30 Uhr in Lorsch im Tonstudio, Starkenburgring 11. red