Lorsch. Viele Menschen träumen vom eigenen Heim, trauen sich jedoch nicht, das Projekt in Angriff zu nehmen. Bauen kommt viel teurer als gedacht, es kostet Zeit und Nerven – mit diesen und weiteren Mythen räumt der Referent auf, der jetzt auf Einladung der Kreisvolkshochschule über das Thema Bauen informiert.

Anschließend gibt er grundlegende Informationen und wertvolle Tipps rund ums Bauen. Dabei wird er auch nachhaltige Bauweisen mit Holz und die Konstruktion von Fertighäusern beleuchten. In zehn Schritten wird aufgezeigt, wie der Weg zum Eigenheim gelingt und dabei noch Spaß macht.

Der Onlinekurs der Kreisvolkshochschule mit Sitz in Lorsch läuft am Donnerstag, 25. Februar, in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr auf der vhs.cloud.

Interessierte benötigen für die Teilnahme einen internetfähigen PC oder Laptop mit Mikrofon und Kamera. Informationen zum Cloud-Zugang erhalten interessierte Teilnehmer nach der Anmeldung per Mail.

Weitere Informationen gibt es über die Homepage der Kreisvolkshochschule www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-0. Unter beiden Adressen kann man sich auch anmelden. red