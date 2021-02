Lorsch. Eine „Zaunandacht“ für alle Passanten gab es jetzt am evangelischen Kindergarten. „Halte zu mir, guter Gott“ ist der Titel eines Lieblingsliedes der Kinder in der Betreuungseinrichtung in der Biengartenstraße. Auch wenn dieses Lied aus Gründen des Infektionsschutzes nur gesummt werden darf, ist es dennoch inspirierend, heißt es von der Kirchengemeinde.

Ein Vers aus dem biblischen Psalm 121 antwortet mit den Worten: „Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ In Anlehnung an einen Stationenlauf, den Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienst im evangelischen Dekanat Bergstraße, entwickelt hat, bietet die Kita seit Tagen eine Mitmach-Andacht am Zaun der Kindertagesstätte an, die großen Anklang findet.

Sie wurde von der Erzieherin Alexandra Reifarth konzipiert und von den Kindern Ecem Su, Berat und Hannah im neuen Atelier der Einrichtung gestaltet. Ziel der Andacht ist es, Familien in dieser schwierigen Zeit Mut zuzusprechen und Kontakt zu denen zu halten, deren Kinder die Kita derzeit nicht besuchen. „Was bedrückt, darf Gott hier mit einem Seelenkiesel anvertraut werden. Was glücklich macht, darf mit dem Wind aufsteigen. Strichmännchen leiten zu einem Gebet mit dem ganzen Körper an und die Geschichte vom Reisenden lädt zu einem Lächeln ein“, erklärt Reifarth.

Ein hinführendes Infoplakat ist am Eingangstor der Kindertagesstätte angebracht. „Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte würden sich freuen, wenn noch mehr Menschen das Angebot nutzen und wünschen allen Kraft und Gesundheit“, so Kita-Leiterin Gaby Virnkaes zu der Zaunandacht. red