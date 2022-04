Eiersuche beim Lorscher Rassegeflügelzuchtverein

Lorsch. Der Lorscher Rassegeflügelzuchtverein lädt an Ostermontag Kinder wieder zu seinem traditionellen Ostereiersuchen ein. Dieses „Osterfest“ beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen in der Hinkelshalle, bei schönem Wetter auch im Freien. Es ist gedacht für die gesamte Bevölkerung. Zum Mittagessen werden Kammbraten mit Knödeln und Rotkraut angeboten und auch Bratwurst mit Pommes frites, informierte jetzt der stellvertretende Vorsitzende Reinhold Wahlig. Am Nachmittag dürfen sich die Besucher auf Kaffee und Kuchen freuen.

Wettfliegen entfällt

Das im kürzlich von der Jahreshauptversammlung beschlossenen Jahresprogramm angekündigte „Luftballonweitfliegen“ für Kinder musste mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden. Der Vorstand hofft auf sonnig-warmes Wetter und einen guten Besuch. ml

