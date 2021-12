Im November hatte das mobile Impfteam des Kreises in Lorsch Station gemacht – und nur 150 Dosen dabei. Die maximale Anzahl der Impfungen war zum Ärger vieler Wartenden so sehr schnell erreicht. Jetzt bietet das Lorscher DRK eine Impf-Aktion gemeinsam mit Lorscher Kinderärzten an. Am Samstag soll es dafür sehr viel mehr Dosen geben.

