Lorsch. Wie wichtig und spannend Kommunalpolitik sein kann, das ist in Lorsch derzeit wenig zu erleben. Schon seit mehr als einem Jahr zum Beispiel hat in der Stadt mit reichem Kulturprogramm der Kultur- und Sozialausschuss nicht mehr getagt. Zuletzt kam das Gremium im Februar 2020 zusammen. Wegen Corona wird auch im 13. Monat in Folge eine geplante öffentliche Zusammenkunft ausfallen. Die Sitzung, die für morgen, 9. März, vorgesehen war, ist gestrichen.

Nicht besser sieht es beim Bau- und Umweltausschuss aus. Auch in diesem Gremium hat es wegen Corona seit vielen Monaten keine öffentliche Sitzung mehr gegeben. Auch der nächste im Kalender geplante Termin am 11. März (Donnerstag) wird nicht stattfinden, so die jüngste Information aus dem Parlamentarischen Büro im Stadthaus.

Finanzausschuss tagt nicht

Zuletzt kam immerhin der Haupt- und Finanzausschuss noch zusammen. Themen, die üblicherweise in den anderen beiden Fachausschüssen aufgerufen worden wären, wurden in der Corona-Krise auf diese Weise gebündelt im Haupt- und Finanzausschuss behandelt. Auch die nächste vorgesehene Sitzung für diesen Ausschuss entfällt aber, heißt es nun vom Parlamentarische Büro. Der Termin am 16. März ist abgesagt. sch