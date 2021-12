Drei Gottesdienste vor der Lorscher Königshalle

Lorsch. Die Evangelische Kirchengemeinde Lorsch lädt an Heiligabend zu drei Gottesdiensten vor die Königshalle auf den Benediktinerplatz ein. „Unsere Kirche auf dem Wingertsberg fasst unter den derzeitigen Bedingungen nur 70 Personen. Gerade an Weihnachten soll aber gelten: Wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Jeder und jede ist herzlich willkommen“, sagt Pfarrer Renatus Keller.

Um 14.30 Uhr führt im Rahmen des ersten Gottesdienstes der Kinderchor Musikus ein Weihnachtssingspiel unter der Leitung von Ulrike Wollny auf. Pfarrer Renatus Keller wird in diesem Gottesdienst wie auch in den beiden folgenden die Weihnachtspredigt dazu halten und am Ende jeweils alle Gäste mit dem Weihnachtssegen in die Heilige Nacht entlassen.

Pfarrer Renatus Keller wird die Weihnachtspredigt an Heiligabend vor der Königshalle halten. © Zelinger

Im zweiten Gottesdienst um 16 Uhr werden einige der diesjährigen 25 Konfirmanden mitwirken. Die musikalische Begleitung übernehmen am Klavier Daniel Hartnagel und Katja Keller mit ihrer Flöte. Genauso wie im Gottesdienst um 18 Uhr, ebenfalls vor der Königshalle.

Jeweils rund 150 Personen können sich ab sofort zu den Gottesdiensten im Gemeindebüro (Telefon 06251/589333) oder über die Homepage und Churchevents anmelden. Auch im Freien gelten die 3 G-Regeln. „Ein großer Kreis an Mitarbeitenden der Kirchengemeinde wird die Gottesdienste verantwortlich vorbereiten und begleiten“, sagt Lukas Ruh, Kirchenvorsteher und Küster der Kirchengemeinde, der an Heiligabend vor allem die Ton- und Lichttechnik professionell organisiert.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag werden jeweils um 10 Uhr die Weihnachtsfestgottesdienste in der Kirche mit den entsprechenden Abstands- und 3 G-Regeln gefeiert. Auch dazu sollen sich Interessierte im Vorfeld anmelden. red