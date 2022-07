Drei Einbrüche in einer Nacht in Lorsch

Lorsch. Drei Firmengebäude in Lorsch, zwei im Otto-Hahn-Ring und eines in der Marie-Curie-Straße, sind in der Nacht zum Freitag (08.) in das Visier von Kriminellen geraten.

Nachdem die Unbekannten gewaltsam in einen Kunststoffbetrieb im Otto-Hahn-Ring eindrangen und dort anschließend mehrere Schränke aufbrachen, fiel ihnen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop in die Hände, wie die Polizei berichtet. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Was die Kriminellen in einer Lagerhalle einer Firma in der gleichen Straße sowie einem Betrieb für Solaranlagen in der Marie-Curie-Straße erbeuteten, steht bislang ebenfalls noch nicht fest.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.