Lorsch. Ein Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch vermittelt Kenntnisse der digitalen Fotografie. Es geht um Blende, Belichtungszeit, Tiefenschärfe, Bildaufbau und vieles mehr. Der Referent erläutert verschiedene Kamerasysteme – vom Smartphone bis zur Spiegelreflexkamera. Es folgen praktische Übungen. Eine Kamera ist mitzubringen.

Der Kurs läuft am 26. März in Lorsch unter Einhaltung der Hygienerichtlinien. Interessenten melden sich an unter 06251/17296-0 oder online über www.kvhs-bergstrasse.de. red