Die Tvgg trauert um Franz Roth

Lorsch. Die Turnvereinigung 1871 Lorsch trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Franz Roth. Er ist am Dienstag im Alter von 94 Jahren im Krankenhaus an einem Herzversagen gestorben.

Franz Roth wurde in Heppenheim geboren und kam im Alter von sechs Jahren mit seinen Eltern und zwei Brüdern nach Lorsch. Franz Roth lernte nach dem Zweiten Weltkrieg den Kaufmannsberuf und arbeitete bis zur Rente als Geschäftsführer auf der Autobahnraststätte Lorsch-Ost. Er war verheiratet, hatte drei Kinder und drei Enkel. 2011 wurde er Witwer.

Mit Feldhandball begonnen

© Weinbach

Sein besonderes Engagement galt dem Sport bei der Lorscher Turnvereinigung (Tvgg), die in diesem Jahr ihr 150-Jahre-Jubiläum feiern kann. Von 1947 bis 1952 spielte er Feldhandball, blieb bis 1967 passives Mitglied und schloss sich dann der neugegründeten Gemeinschaft der Altersturner an. Dort blieb er bis zu seinem 91. Geburtstag aktiv, beteiligte sich an der Gymnastik und am Prellball-Spiel. Im Laufe der Jahre hatte er 41 Mal die Prüfung für das Sportabzeichen in Gold bestanden, zuletzt im Alter von 86 Jahren.

Neben seinen sportlichen Aktivitäten engagierte sich der Verstorbene auch ehrenamtlich in der Vorstandsarbeit der Turnabteilung und im Gesamtvorstand. Er gehörte zu den Mitgliedern, die sich zu Beginn der 70er-Jahre für die Freundschaft mit dem französischen Turnverein Jeanne d’Arc in Le Coteau eingesetzt haben, die noch heute besteht und ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann. Als Angehöriger des Wirtschaftsausschusses zeigte er sich, gemeinsam mit Alfred Jünge, verantwortlich für die finanziellen Belange der Tvgg, als sie noch beim Johannisfest das Festzelt bewirtschaftete.

Nach der Ära der Vorsitzenden Kurt Horn und Jakob Metz bestand 1984 eine problematische Zeit, da zunächst niemand den Vorsitz übernehmen wollte. Franz Roth ließ sich zum Stellvertreter wählen, führte die Geschäfte und übernahm ein Jahr später die Verantwortung als Interimsvorsitzender. Von 1986 bis 1996 fungierte er dann offiziell als Vorsitzender des mitgliederstärksten Vereins in Lorsch.

Fairer Verhandlungspartner

Es war die Zeit, als das Sportgelände der Tvgg auf der Ziegenweide für den Hessentag benötigt wurde und in der die Verhandlungen begannen für die Auslagerung des Vereinsgeländes in das neue Sportareal Ehlried. Franz Roth zeichnete sich aus als fairer, ehrlicher, aber auch harter Verhandlungspartner mit der Stadt Lorsch.

Als Franz Roth 1996 nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden antrat, wählten ihn die Sportler zum Ehrenvorsitzenden. Auch in diesem Amt engagierte er sich weiter für die Belange aller vier Abteilungen, Turnen, Fußball, Handball, Judo. 2005 erhielt er von der Stadt Lorsch eine Sonderehrung für sein langjähriges ehrenamtliches Wirken für die Tvgg. Wenn die Lorscher Tvgg jetzt eine eigene Halle habe für die Turner und die Judokas, einen Platz für die Fußballer und der Verein sich für eine Handball-Halle einsetzt, sei dies auch ein Verdienst von Franz Roth.

Nach seinem 90. Geburtstag zog sich Franz Roth aus gesundheitlichen Gründen aus dem sportlichen Bereich zurück. Er kam aber bis zum Jahr 2019 immer noch zu den gesellschaftlichen Treffen der Altersturner. Norbert Weinbach/Bild: ml

