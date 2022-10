In der nahenden Vorweihnachtszeit wird in Lorsch zum sechsten mal die Aktion „Fensterwunder“ gestartet. Das kündigt jetzt das Kulturbüro der Stadt an. „Schon bald werden Nikolaus, Christkind und Co. wieder einen festen Platz in den Häusern und den Geschäften einnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur „Stadt der Lichter“ am 18. November wird der Wettbewerb um die am schönsten

...