Tradition ist in der Lorscher Weihnachtszeit, dass es Benefizaktionen gibt. „Gerade zu Weihnachten sollte das Augenmerk auf denen liegen, die Hilfe bedürfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, die bereits beim Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende den Lorscher Weihnachtsengels verkauft hat. Natürlich für den guten Zweck.

In den vergangenen Jahren wurden durch die

...