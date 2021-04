Der Erste Stadtrat wird von CDU und den Grünen gestellt

Von Nina Schmelzing

Lorsch. Wenn es zwei Bewerber gibt, aber nur ein Amt - was macht man dann, wenn keiner der Kandidaten seine Ansprüche zurückziehen will? In der Frage der Kanzlerkandidatur kann man seit Tagen miterleben, wie spannend so ein Wettkampf sein kann, wie schwierig eine Lösung. In Lorsch geht es zwar nicht um Posten mit vergleichbarer Bedeutung. Aber den Ersten Stadtrat stellen, das will jetzt nicht nur die CDU, die diese Position in der Vergangenheit besetzte. Auch die Grünen reklamieren die herausgehobene Funktion des Bürgermeister-Stellvertreters erstmals für sich und verweisen auf ihre deutlichen Stimmengewinne bei der Kommunalwahl. Nach allerhand interfraktionellen Gesprächen steht nun fest: Beide sollen zum Zug kommen, und zwar gleichermaßen.

Der jetzt ausgehandelte Vorschlag ist eine Premiere in Lorsch. Denn nach dem Willen der Fraktionen soll die Amtszeit aufgeteilt werden. Die erste Hälfte als Erster Stadtrat wird demnach Alexander Löffelholz (CDU) agieren, ab November 2023 soll dann Eva Grabowski für die Grünen die Funktion übernehmen.

Wahlgewinner sind schließlich beide Fraktionen. Die CDU hat sich als mit Abstand stärkste Kraft behaupten können, 40,2 Prozent der Stimmen geholt und die Zahl der Sitze im Stadtparlament auf 15 erweitern können. Die Grünen haben 18,5 Prozent der Stimmen erreicht, wurden erstmals zweitstärkste Kraft und haben künftig sieben Sitze.

