In Lorsch soll es in diesem Jahr einen richtigen Weihnachtsmarkt unter dem gewohnten Motto „Blaues Weihnachtswunder“ geben. Weil die Pandemie noch immer wütet, wird aber natürlich nicht alles so sein wie vor der Corona-Krise. Wichtigste Änderung: Der Markt findet erstmals an anderer Stelle statt. Dafür haben sich die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses in ihrer jüngsten Sitzung am

...