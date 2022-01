„Demokratie-Gegner spazieren mit“

Lorsch. Gegendemonstrationen gab es in Lorsch bislang nicht. Nachdem es in der vorigen Woche einen zweiten als „Spaziergang“ bezeichneten längeren Menschenzug mit etwa 200 Teilnehmern durch Lorsch gegeben hatte, hatten Kommunalpolitiker aber angekündigt, eine Stellungnahme zu den „Spaziergängen“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen erarbeiten zu wollen. Die „Spaziergänge“ waren von den Teilnehmern nicht angekündigt worden, trotz einer Aufforderung der Versammlungsbehörde hatte sich auch vor Ort kein Versammlungsleiter gemeldet. Jetzt liegt die Stellungnahme der Lorscher Fraktionen zu den „Spaziergängen“ vor.

Es ist eine gemeinsame Erklärung aller fünf in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen zu den „Spaziergängen gegen die Corona-Politik“. Sie entstand auf Anregung der Grünen. In der Stellungnahme von CDU, Grünen, SPD, PWL und FDP anlässlich der in Lorsch und anderen Kommunen stattfindenden „Spaziergänge“ heißt es: „Wir respektieren und bekennen uns ausdrücklich zur Meinungsfreiheit und einer pluralen und vielfältigen Gesellschaft, dies schließt selbstverständlich auch das Demonstrationsrecht ein. Wir setzen auf Dialog und Gesprächsbereitschaft.“

Versammlungsrecht umgehen

Was aber als „Spaziergang“ oder „zufällige Treffen“ deklariert werde, sei „nichts anderes als der Versuch, das Versammlungsrecht zu umgehen oder auszuhebeln“, so die Lorscher Fraktionen.

„Tatsächlich handelt es sich bei den Spaziergängen oftmals um nicht genehmigte Aufmärsche oder Demonstrationen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Was harmlos als Spaziergang bezeichnet wird, hat anderen Ortes zu gewalttätigen Übergriffen, verbalen Attacken und sonstigen Angriffen gegenüber Sicherheits- und Ordnungskräften, politischen Mandatsträgern sowie Pressevertretern geführt“, so die Stellungnahme. „Wenn man sich vor Augen führt, was beispielsweise in Mannheim oder vielen anderen Städten passiert, dann darf man sich nicht mit dieser Bewegung solidarisieren.“

Es riefen Personen und Gruppierungen zu „Spaziergängen“ auf, „die alle Freiheiten und Möglichkeiten unserer Demokratie nutzen und gleichzeitig davon reden, wir lebten in einer Diktatur“.

Paradox und auch gefährlich

Dies sei „nicht nur paradox, sondern eben auch gefährlich. Und jedem muss klar sein, dass bei solchen Aktionen und Zusammenkünften nicht nur die Freunde der Demokratie auf die Straße gehen“, erklären die Lorscher Fraktionen.

„Wir appellieren deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, von Veranstaltungen der Querdenker fernzubleiben und sich klar und deutlich davon zu distanzieren.

Im Hintergrund dieser Bewegung, oder teilweise ganz offen, agieren Menschen und Gruppierungen, die wenig für die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Grundpfeilern wie Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit übrig haben, sondern sich beispielsweise in Messenger-Diensten und Socialmedia-Plattformen offen gegen die Inhalte unserer Verfassung, den Staat und seine Institutionen stellen“, unterstreichen CDU, Grüne, SPD, PWL und FDP.

„Wir unterstellen nicht jedem, der an genehmigten oder auch nicht genehmigten Aufmärschen, Veranstaltungen und Demonstration der Querdenkerbewegung teilnimmt, dass er die Demokratie abschaffen will. Aber es muss jedem, der an diesen Veranstaltungen teilnimmt, klar sein, dass die Gegner der Demokratie und einer pluralen Gesellschaft ein wesentlicher Teil dieser Bewegung sind und man sich genau überlegen muss, mit wem man Seite an Seite schreiten will“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme zu den „Spaziergängen gegen die „Corona-Politik“ abschließend. red