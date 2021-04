Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Tradition - Am St. Josefstag konnte mit dem Vorkeimen des Saatguts begonnen werden, das dann ins Frühbeet ausgesät wurde / Erinnerung an bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Lorsch Dem Tabakprojekt kann Corona nichts anhaben

Annemarie Remeza und Bernhard Stroick packten den winzigen und auf dem Foto kaum zu erkennenden Tabaksamen zum Keimen in ein feuchtwarmes weiches Tuch. © WEINBACH