Beim Lorscher Männergesangverein Germania reiht sich Premiere an Premiere. Erstmalig beteiligte sich Germanias Chor Takt-Fest am Lorscher Frühlingsmarkt, erstmalig wurde nicht an einem Ort gesungen, sondern die Herren bewegten sich bei ihren Auftritten durch die Lorscher Festmeile auf spontan ausgewählten Standorten – in Seitenstraßen ebenso wie auf dem Marktplatz. Für den neuen musikalischen

...