Auch in Lorsch wurde am 9. November 1938 die Synagoge niedergebrannt. Das Gebäude befand sich in der Bahnhofstraße, an der Adresse ist heute ein Fitnessstudio zu finden. An der Veranstaltung der Stadt zum Gedenken an die Pogrome gegen jüdische Bürger nahmen auch in diesem Jahr viele Lorscher teil. Mitgestaltet wurde das Gedenken erneut auch vom Lorscher Jugendrat.

Bürgermeister

...