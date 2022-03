Da fliegen Bekassinen, Störche und Enten

Lorsch. „Was fliegt denn da?“, fragte Christian Zurek und deutete mit dem Finger über die Weschnitz an den Himmel. Sofort richteten sich zahlreiche Ferngläser nach oben. „Tauben“, stellte einer der rund 40 Beobachter schnell und möglicherweise ein kleines bisschen enttäuscht fest. Ringeltauben kann man schließlich öfter einmal sehen. Dafür muss man an einem Sonntagmorgen nicht unbedingt zeitig aufstehen, um sich einem Vogelkundlichen Spaziergang anzuschließen. Bei der Tour, die Zurek, Mitglied des Lorscher Vogelschutzvereins anbot, gab es für die Teilnehmer dann aber noch sehr viel mehr Arten zu bewundern – auch selten anzutreffende Exemplare waren dabei.

Zurek wollte den Interessierten einen Eindruck von der Vielfalt an der Weschnitz-Insel vermitteln, einem bekannten Lorscher Natur- und Vogelschutzgebiet. „Ich lasse Sie nicht heimgehen, ohne dass wir ein Schwarzkehlchen gesehen haben“, kündigte er unter anderem an. Bis es tatsächlich soweit war, nahmen die Teilnehmer der Tour noch oft und gern ihr Fernglas zur Hand. Sie konnten zum Beispiel Bekassinen und laut klappernde Störche vorbeifliegen sehen. Sie konnten Nilgänsen, Krick- und Stockenten und den eleganten Flugkünsten von Greifvögeln wie der Weihe und dem Mäusebussard zuschauen. Der neun Jahre alte Leo, einer der jüngsten Teilnehmer, entdeckte sogar einen Rotmilan. Experte Zurek steuerte jede Menge Wissenswertes bei.

Er machte etwa auf die knallgelben Füße des Seidenreihers aufmerksam. Er hatte die Laute einer Bekassine auf einer App geladen und spielte den Zuhörern das nasale Wummern dieses Schnepfenvogels vor, das Reviermarkierungen begleitet. Er informierte über die Watvogelart der Waldwasserläufer, die durch ihren langen Schnabel auffällt und berichtete, dass es sich bei ihr um eine typische Zugvogelart handelt. Von Langstreckenziehern wie dem Fitis war die Rede und von Kurzstreckenziehern wie etwa dem Star. In einem Fachbuch mit vielen Abbildungen konnten Einzelheiten nachgeschlagen werden.

Ein ausgesprochen schlechtes Image hat die Nilgans. Sie gehört nicht zu den heimischen Vögeln, hat sich hierzulande aber längst Platz verschafft und verschmutzt zum Ärger vieler in größeren Trupps gerne Liegewiesen in Freibädern, erinnerte Zurek. Oft würden die Tiere erst gefüttert, dann aber lästig, weil sie die Futterspender verfolgten. „Eigentlich sind es schöne Vögel“, betonte Zurek. Unter anderem am Lorscher Birkengarten zeigten sich zahme Exemplare häufig.

Die Lorscher Störche seien nicht allesamt gerade aus dem Süden zurückgekehrt, korrigierte Zurek nebenbei eine jüngst zu lesende Pressemeldung. Ein älteres Paar sei vielmehr „immer da“. Ein Storch habe inzwischen sogar seinen einstigen Beringer überlebt. Dass das Tier das stolze Alter von über 30 Jahren erreicht hat, lasse sich dank seines Aluringes älteren Typs nachweisen. Neue Ringe seien dagegen aus Kunststoff und trügen anders angeordnete Zahlencodes.

Kiebitze leben gefährlich

Die Zahl der brütenden Storchenpaare habe sich zuletzt in der Region deutlich vergrößert, zu sehen etwa in Lampertheim. Bei der Nahrung seien die Tiere allerdings nicht gerade wählerisch, bedauerte Zurek. Sie verspeisten nämlich auch Kiebitze – dass die Art auf der Roten Liste steht, sei den Störchen leider egal. Mancherorts würden Kiebitz-Areale mit Elektrozäunen umgeben, um sie auch vor Füchsen, Mardern und Waschbären zu schützen, die ebenfalls die Bodenbrüter verfuttern.

Auf dem Weschnitzdamm spazierten die Vogelfreunde bis in die Nähe des Aussichtsturms, der an den verstorbenen Hans Ludwig erinnert, einen außerordentlich engagierten Vogelschützer. Seine Dohlenkästen werden inzwischen von Eulen und Halsbandsittichen bewohnt. Heutigen Vogelfreunden könnten die Tränen kommen, wenn sie den allgemeinen Artenschwund in den vergangenen Jahren registrierten, sagte Zurek. Die jüngsten Renaturierungsmaßnahmen an der Weschnitz und das Zulassen auch wilder Strukturen lobte er und warb dafür, die Weschnitz-Insel als Schutzgebiet zu respektieren und dort nicht zu picknicken. Der Brachvogel aber, den man sich hier auch als Brutvogel zurück erhofft hatte, sei trotzdem nicht wiedergekommen.

Das Schwarzkehlchen allerdings, das Zurek auf jeden Fall sehen wollte, zeigte sich zur Freude der Gruppe. Der kleine Vogel, ziemlich agil, lässt sich gern auf frei stehenden Pfählen nieder. Durchs Hochleistungsspektiv war er für alle, die wollten, gut zu beobachten. Die Teilnehmer dankten Zurek für die Tour mit viel Applaus.

