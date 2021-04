Corona-Tests bis in den Mai

Lorsch. An drei Samstagen im April hatte das Lorscher DRK bereits seine neue Fahrzeughalle in ein Corona-Testzentrum umfunktioniert. Das Angebot, sich dort kostenlos – und ohne vorherige Terminvereinbarung – schnelltesten zu lassen, wurde gut angenommen. „Die Nachfrage ist da“, berichtet Bereitschaftsleiter Peter Held. Jetzt wird der Service erweitert.

Nun auch mittwochs und sonntags

Das DRK-Team wird nicht nur zwei weitere Samstage Teststationen in der Dieterswiese aufbauen, am 24. April und am 1. Mai nämlich. Es bietet zusätzlich auch Testungen am Mittwoch (21. April und 28. April) und an zwei Sonntagen (25. April und 2. Mai) an. Mittwochs kann sich jeder kostenlos in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr schnelltesten lassen. Samstags steht das DRK von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung.

Auch Schüler können sich beim DRK kostenlos testen lassen. © Funck

Für den kommenden Sonntag (25.) wird das DRK sogar mit einer besonders starken Gruppe im Einsatz sein: 22 Ehrenamtliche. Die Großtestung soll dann nämlich von 9 bis 19 Uhr laufen. Ausnahmsweise wird für diesen Tag um eine telefonisch Terminreservierung gebeten. Ab sofort kann sie unter der Rufnummer 0162-2718516 erfolgen.

Am übernächsten Sonntag (2. Mai) bietet das DRK zudem von 13 bis 16 Uhr Schnelltests an.

Ein Test pro Woche ist für jeden Bürger kostenlos, erinnert DRK-Rettungssanitäter Markus Ruh. Für Schüler sind derzeit zwei Tests pro Woche vorgeschrieben, wenn sie am Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Sie können Selbsttests an der Schule machen oder im DRK-Testzentrum einen Schnelltest von den Helfern dort durchführen lassen. In den Unterricht dürfen Kinder und Jugendliche, die einen solchen Bürgertest vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden ist.

DRK schulte die Lehrer

Das Lorscher DRK hat in dieser Woche sowohl die Wingertsbergschule als auch die Siemens-Schule besucht und dort Lehrern und Schülern die Handhabung der Testkits zur Selbstanwendung erklärt. Dass Kinder damit überfordert sind, hat das DRK-Team nicht erlebt. Die meisten Schüler seien sehr gut mit der Anwendung zurechtgekommen. Für Kinder und Eltern, die eine Alternative zu den Testungen in der Schule suchen, bieten sich die Tests in der Dieterswiese an, die von den geschulten Helfern vorgenommen werden. Schüler, die am Mittwoch und am Samstag oder Sonntag ein negatives Testergebnis erhalten, können die ganze Woche über am Präsenzunterricht teilnehmen.

Man wolle mit der Aktion für mehr Sicherheit sorgen und zeigen, dass Testen Sinn macht, so Held. Der Bereitschaftsleiter hofft, dass auch das erweiterte Angebot gut angenommen wird.

