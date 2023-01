„Chorgesang – Heißgetränke – Lagerfeuer“ – mit diesen drei Schlagworten bewirbt der Männergesangverein Germania Lorsch seine nächste Veranstaltung. Sie findet am kommenden Samstag (14.) in der Stadtmitte, nämlich an der Taverne am Kloster statt.

Um 18 Uhr legen die Lorscher Sänger dort los, die ihre Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm gut unterhalten wollen. „Winterzauber“

...