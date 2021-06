CDU wirft SPD bei ICE-Trasse Spaltung vor

Lorsch. In einer am 15. Juni in dieser Zeitung veröffentlichten Stellungnahme hatte die SPD Lorsch die neue schwarz-grüne Kreiskoalition kritisiert, da diese sich in der Koalitionsvereinbarung nicht für einen bergmännischen Tunnel positioniert habe. „Diese Kritik können wir nur mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen“, kontert jetzt der CDU-Kreisvorsitzende Michael Meister in einer gestern versandten Presseerklärung. Die im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen getroffene Festlegung entspreche der gemeinsam in der bisherigen CDU/SPD-Koalition formulierten Haltung. Und diese sei in Beschlüssen des Kreistags wiederum einmütig bestätigt worden, so Meister.

Auch im schwarz-grünen Koalitionsvertrag sei festgeschrieben, „dass der Bergsträßer Konsens weiterhin der Bezugspunkt ist, um die bestmögliche Lösung für den Ausbau der ICE-Strecke im Sinne der betroffenen Anliegergemeinden zu beurteilen“. Auch die Forderung nach einem Projektbeirat sei Bestandteil des Koalitionsvertrags. Mit dessen Hilfe sollen die Interessen der Kommunen in den Planungsprozess eingespielt werden.

„Einigkeit hat uns stark gemacht“

„Einigkeit hat uns bisher stark gemacht. Die Geschlossenheit der Region hat schon erste Erfolge erbracht“, sagt Michael Meister. Im bisherigen Planungsprozess habe man die Einbindung der Region in die Strecke über die Hauptbahnhöfe Darmstadt und Mannheim, die Bündelung mit der A 67 und die Verlegung langer Streckenabschnitte unter die Erde erreicht. „Aus welchen Gründen die Lorscher SPD nun diese erfolgreiche Strategie der Gemeinsamkeit zu stören versucht und bisher – zumindest stillschweigend– mitgetragene Positionierungen in Kritik stellt, bleibt deren Geheimnis“, heißt es in der Presseerklärung.

Aus Sicht der CDU wird die Region ihre Interessen beim Neubau der ICE Strecke nur wirksam einbringen können, wenn sie geschlossen hinter den eigenen Forderungen steht. „Wer spaltet, schwächt die eigene Position.“ Die CDU nehme „erfreut zur Kenntnis“, dass die Projektbeiräte und das Schallschutzgremium für die Eisenbahn Bestandsstrecken dieser Tage ihre Arbeit aufnehmen. „Dort werden wir uns mit unseren Vertretern für die Belange der Region einsetzen. Wir stehen als CDU Bergstraße weiterhin zur gemeinsamen Position an der Bergstraße und haben die Absicht, diese kraftvoll zu unterstützen“, schließt die Pressemitteilung. red

