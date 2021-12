CDU und Grüne wollen besseren Lärmschutz entlang der B 47 bei Lorsch

Auf der Tagesordnung für die letzte Stadtverordnetenversammlung 2021 steht eine Reihe von Themen, die der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung ohne Aussprache zum Beschluss empfohlen hat.

Es geht zum Beispiel um die Wasser- und die Abwassergebühr. Stimmen die Stadtverordneten der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu, dann bleiben sie 2022 unverändert. Dass die Lorscher in den Folgejahren aber wohl mehr zu bezahlen haben werden, darauf hat die Verwaltung jedoch bereits aufmerksam gemacht. Erst im Vorjahr wurde die Abwassergebühr um mehr als einen Euro pro Kubikmeter angehoben.

Aufgerufen wird auch noch einmal das Thema Gemeindezentrum am Wingertsberg. Der Neubau soll das bisherige Martin-Luther-Haus ersetzen, das nicht mehr den Anforderungen entspricht, und dann vielen Nutzern offenstehen: Kirchlichen Gruppen ebenso wie Vereinen oder Parteien.

Zum Themen-Block, der vom Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen wurde, gehören unter anderem auch die Mittel für den Einbau eines Siebrechens für das Regenüberlaufbecken und die für den Kauf und Einbau eines Ersatzes für die Firewall in der Kläranlage Lorsch. Befürwortet wurde auch, dass die Stadt Lorsch der Gigabitregion Frankfurt-Rhein-Main beitreten will. Dabei geht es um den flächendeckenden Glasfaserausbau in der Region. sch