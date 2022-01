Auch die CDU Lorsch bedauert, dass im Sommer eine weitere Arztpraxis in Lorsch schließt. „Mit der Schließung der Praxis Poeplau stehen wir weiter vor großen Herausforderungen: Sowohl die hausärztliche als auch die fachärztliche Versorgung müssen grundlegend gestärkt werden, um den Menschen in Lorsch einen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung sichern zu können“, so CDU-Fraktionschef

...