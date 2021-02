Lorsch. Die Lorscher CDU setzt auf verschiedene neue Formate, um trotz des coronabedingten Verzichts auf Präsenzwahlstände mit Bürgern in Kontakt zu treten und dabei ihr Programm und ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorzustellen.

Keine Stände, keine Hausbesuche

AdUnit urban-intext1

„Die Corona-Pandemie stellt auch unseren Fahrplan zum Kommunalwahlkampf in diesem Jahr vollkommen auf den Kopf. Große Veranstaltungen mit vielen Menschen und der intensive persönliche Austausch mit den Bürgern an unseren Infoständen in der Innenstadt oder an unseren Ständen vor Ort in den einzelnen Stadtvierteln können leider nicht stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung von CDU-Stadtverbandsvorsitzendem Alexander Löffelholz. Gemeinsam mit den anderen in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien und Fraktionen habe man sich zum Schutz der Gesundheit dazu entschlossen, auf Präsenz-Infostände, Hausbesuche und weitere Aktionen mit vielen Kontakten zu verzichten“, so die Christdemokraten.

Als Ersatz werde unter anderem eine digitale CDU-Sprechstunde angeboten. Start ist am Freitag, 19. Februar, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr. Weitere Termine sind am 26. Februar sowie am 5. und 12. März, ebenfalls jeweils von 18 bis 19 Uhr.

Über die Meetingplattform Zoom gelangen Interessierte zur Sprechstunde und können Ideen für Lorsch einbringen und diskutieren. Zusätzlich gibt es CDU-Telefonsprechstunden als Möglichkeit zum Austausch über das Programm und die Politik für Lorsch. Unter der Nummer 06251/54310 ist das CDU-Team an folgenden vier Freitagen jeweils von 18 bis 19 Uhr für Fragen und Ideen erreichbar: 19. und 26. Februar sowie 5. und 12. März oder per Whatsapp mit 0175/439 2792.

„Speed-Dating“ beginnt heute

AdUnit urban-intext2

Ein „CDU-Speed-Dating“ auf dem CDU-Facebook-Kanal beginnt heute (8.). Bis zum Freitag (12. Februar) läuft täglich eine Live-Vorstellung jeweils ab 19 Uhr. Die Videos sind anschließend auch auf der Homepage www.cdu-lorsch.de aufzurufen. Das CDU-Info-Paket zur Kommunalwahl kommt zudem in die Haushalte. „Dieses enthält wichtige Informationen zur Kommunalwahl, genauso wie eine kleine süße Überraschung original aus Lorsch“, kündigt Alexander Löffelholz an. Wer Interesse daran hat, schickt eine E-Mail an info@cdu-lorsch.de oder eine WhatsApp an 0175/439 2792. Das Info-Paket wird dann kontaktlos bis vor die Haustür gebracht, so die Lorscher Christdemokraten. red