Lorsch. Die CDU ist in Lorsch mit 13 Sitzen im Stadtparlament die stärkste Fraktion. Sie will das natürlich auch nach der Kommunalwahl am 14. März bleiben. 52 Kandidaten haben die Christdemokraten nominiert, so viele wie kein anderer Mitbewerber. Die Liste wird von Christiane Ludwig-Paul angeführt, Platz zwei hat Alexander Löffelholz inne. Der Lorscher ist zwar erst 32 Jahre alt, verfügt aber bereits über jede Menge kommunalpolitischer Erfahrung, und zwar in herausgehobenen Positionen.

Löffelholz ist Chef des CDU-Stadtverbandes, zudem war er fünf Jahre lang Vorsitzender seiner Fraktion im Stadtparlament. Eine Zeit lang übte er sogar beide Führungsämter gleichzeitig aus. Unter dem Beifall der Hauptversammlung wurde der junge Lorscher 2019 einstimmig als Parteivorsitzender wieder an die Spitze der Lorscher Christdemokraten gewählt. Seit zehn Jahren schon macht er für seine Partei Politik, war zudem Mitglied in der Sozial-, der Jugend- und Kulturkommission.

Ähnlich wie bei vielen anderen Kandidaten wurde auch bei Alexander Löffelholz das politische Interesse im Elternhaus geweckt. Durch den Vater Frank Löffelholz, der in Lorsch bei den Parteilosen Wählern aktiv war, sei der „Grundstein“ gelegt worden. Schon der Großvater Karl Löffelholz, ein durch sein Herren-Modegeschäft bekannter Geschäftsmann, engagierte sich ebenfalls bei den Christdemokraten. Daheim schon wurde vermittelt, dass Kommunalpolitik etwas bewegen kann. Dass diese ehrenamtliche Arbeit mitunter auch „stressig“ sein kann, blieb allerdings gleichfalls nicht verborgen.

Arbeitsplatz ist nicht im Stadthaus

„Du schaffst doch bei der Stadt“ – mit diesen Worten wird Alexander Löffelholz manchmal angesprochen und von Lorschern auf ein Thema aufmerksam gemacht, um das er sich ihrer Meinung nach kümmern sollte. Die Annahme, dass die Stadtverordneten im Rathaus arbeiten würden, ist verbreitet. Sie stimmt aber nicht, denn Löffelholz und seine Mitstreiter sind ehrenamtlich tätig. Um die Anliegen, auf die sie von Mitbürgern hingewiesen werden, kümmern sie sich dennoch, bringen sie an die richtige Adresse, zum Beispiel zur Beratung in die Fachausschüsse oder die Stadtverordnetenversammlung.

Beruflich ist Alexander Löffelholz aber tatsächlich auch bei einer Verwaltung tätig. Sein Arbeitsplatz ist im Landratsamt. Der Lorscher, der zuerst ein Lehramtsstudium startete mit den Fächern Politik, Deutsch und Geschichte, hat einen Bachelor im Bereich Soziale Verwaltung angeschlossen. „BASS“ heißt der duale Studiengang abgekürzt. Nachdem er zunächst im Jobcenter Neue Wege eingesetzt war, ist er jetzt als Angestellter im öffentlichen Dienst mit Freude in der Öffentlichkeitsabteilung der Behörde tätig.

Wer ehrenamtlich Kommunalpolitik macht, zumal in verantwortlichen Funktionen, erlebt, dass dieses Hobby auch ein „Zeitfresser“ ist. Zu den öffentlichen Sitzungen kommen interne Zusammenkünfte und Fraktionstreffen sowie natürlich das detaillierte Einarbeiten in die unterschiedlichsten Sachverhalte dazu. Weitreichende Entscheidungen über Millionenprojekte wie eine Nibelungenhallen-Sanierung, den Sporthallen-Bau im Ehlried oder die Modernisierung der Kläranlage bedürfen schließlich intensiver Vorbereitung. „Meilensteinprojekte“, sagt Alexander Löffelholz.

Als weiteres Hobby nennt er die Mitarbeit bei der Theaterspielgemeinschaft. Im „Froschkönig“, eine Inszenierung der Schauspielgruppe für Erwachsene, hatte er zuletzt eine größere Rolle. Lange Jahre war er zudem in der katholischen Jugendarbeit engagiert, für die Messdiener und als einer der Leiter bei der katholischen jungen Gemeinde. Für die Unterstützung auch der konfessionellen Jugendarbeit hat sich der CDU-Vorsitzende auch im Stadtparlament erfolgreich eingesetzt.

Als Kind eiferte er sportlich Karl Löffelholz beim SC Olympia nach. Im Gegensatz zum Großvater, der Torwart und Ehrenvorsitzender der Olympia war, sei er in diesem Bereich aber „talentlos“, meint der Junior. Seine Fußball-Begeisterung ist zwar geblieben, er steht aber nicht mehr selbst auf dem Platz. Alexander Löffelholz hat vor sieben Jahren mit Freunden einen Dortmund-Fanclub gegründet. Die Klosterstadt-Borussen fahren gern gemeinsam zu Spielen ihrer Lieblingsmannschaft. Wegen Corona pausieren die Fans.

Wenn es Arbeit und Kommunalpolitik erlauben, dann trifft sich der 32-Jährige gern mit seinem Freundeskreis. Die künftige junge Generation hat Alexander Löffelholz ebenfalls im Blick. Zum einen bringt er sich ehrenamtlich im Mütter- und Familienzentrum „Mütze“ ein, zum anderen kümmert er sich um sein zweijähriges Patenkind.