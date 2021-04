Bullen trampeln zwei Lorscher Landwirte zu Tode

Ein schreckliches Unglück mit zwei Toten ereignete sich gestern in Lorsch. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Stadtrand im Bereich In den langen Ruten starben eine 81 Jahre alte Frau und ihr 56 Jahre alter Sohn. Schuld am Tod der beiden Lorscher ist offenbar einer oder mehrere der Bullen ihres Bauernhofs. Eines der Tiere war zusammen mit einem zweiten Rind am späten Vormittag aus dem

...