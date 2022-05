Neuzugang im Kreis der fast 50 Tiere, um die sich der Förderkreis Große Pflanzenfresser mit Sitz in Lorsch inzwischen kümmert, ist Bulle Béla. Das Ungarische Steppenrind ist derzeit auf der Winterweide in der Rheinstraße in Einhausen zu bewundern.

© Lotz