Lorsch. Die großen Lorscher Fastnachtsvereine haben sich schon im Spätsommer darauf verständigt, dass es wegen Corona keine Kampagne 2021 gibt. Es bleibt auch beim Verzicht auf alle gewohnten Termine wie Rathauserstürmung, Fastnachtsumzug und die vielen Sitzungen. Die närrischen Tage komplett ohne stimmungsvolles Angebot vorüberziehen zu lassen, ist für echte Fastnachter aber doch keine Alternative. Das zeigt sich auch bei den Bürger-Funken. Heute (6.) gehen sie auf Sendung. Genau zu dem Termin, zu dem ansonsten ihre große Sitzung in der Nibelungenhalle starten würde, wollen die Funken nun zumindest online für gute Laune sorgen und klarmachen: „Die Bürger-Funken leben noch.“

„Ursprünglich war geplant, dass keiner etwas macht“, bestätigt Aloys Leidner, langjähriger zweiter Funken-Vorsitzender. Als reine Digitalveranstaltung konnte sich schließlich kein Fastnachter die fünfte Jahreszeit bisher vorstellen. Gibt es überhaupt keine Aktivitäten, ist das aber gleichfalls nichts, haben die Fastnachter reihum erlebt. Die mehr als 300 Funken-Mitglieder, darunter ausgezeichnete Tanzsportgarden, wollen zeigen, was sie können, weiß Leidner. Und auch die zahlreichen Fans der Fastnachter freuen sich in der Corona-Krise über ein solches Lebenszeichen, ist er sicher. Die erste digitale Sitzung, sie läuft über den YouTube-Kanal, macht das jetzt möglich. „Die Funkenschau ist coronakonform“, betont Leidner.

Ein Team um Marco Graf, Hans Jürgen Brunnengräber, Susanne Eberhard und Aloys Leidner hat sich schon früh ans Werk gemacht. Es war einiges an Arbeit nötig bis die digitale Show fertig wurde. Entstanden ist eine knapp 50 Minuten lange Sendung, in der einige Tanzdarbietungen von früher und neue Solo-Beiträge geschickt kombiniert werden.

Kurze Beiträge mit Ansagen

Vieles ist im Home-Office entstanden. Die Musik wurde im Keller einer Fahrschule aufgenommen, Büttenreden unter anderem auf dem Klostergelände. Dort hat auch Angie Helm gesungen. Die Fastnachter haben darauf geachtet, dass den Zuschauern viel Abwechslung geboten wird. Die Büttenreden und Solo-Gesänge sind bewusst kürzer geschnitten als Fastnachtsfans sie üblicherweise in den Präsenzsitzungen erleben. Beiträge über elf Minuten, wie sie Leidner in digitalen Sitzungen andernorts verfolgt hat, seien für die Funken kein Vorbild gewesen. So lange am Stück lasse sich ein Zuschauer daheim vorm Bildschirm nicht fesseln. Bei den Sitzungen in der Nibelungenhalle dagegen wird jedes Jahr vier Stunden Programm geboten – und das gelingt problemlos, keiner schaut auf die Uhr.

Ziel: Spaß haben

Opening und großes Finale, das in der Nibelungenhalle die Zuschauer jedes Jahr begeistert von den Sitzen reißt, fehlen in der digitalen Schau zwar. Wert haben die Funken aber darauf gelegt, allen ihren Aktiven einen Auftritt zu ermöglichen – und die Sitzung auch mit kurzen Ansagen zu versehen. Tobias Graf übernimmt diese.

Aloys Leidner will vorab „nicht zu viel verraten“. „Die Leute sollen Spaß haben“, unterstreicht er. Die Arbeit mit der digitalen Sitzung habe sich das Funken-Team aus Idealismus gemacht. Gegen Spenden von Zuschauern, denen die Premiere gefällt, hat der Verein aber auch nichts einzuwenden.

Er sei, wie viele andere Aktive sehr froh, dass Lorsch große Fastnachtsvereine habe, sagt Aloys Leidner. Nachwuchsprobleme gibt es dort nicht. Leidner hat sich sowohl für die Närrischen Drei als auch für Bürger-Funken engagiert. „Ich denke nicht nur in Rot oder Blau“, sagt er über die zwei Vereine mit den charakteristischen Uniformfarben. „Ich lebe Fastnacht“, meint Leidner, der oft auch als Teil des Duos „Take Two“ musikalisch mit von der Partie war.

Wie alle Fastnachter hoffen die Funken, dass sie in der nächsten Kampagne wieder normale Saal- und Straßenfastnacht feiern können. Die Erfahrung mit der digitalen Sitzung soll dennoch nicht ganz umsonst sein. Vorstellbar ist es für Leidner beispielsweise, dass im kommenden Jahr mit einem digitalen Trailer Appetit auf die neuen Veranstaltungen gemacht wird.

Am Aufruf der N3 für einen ersten digitalen Gaudiwurm beteiligen sich auch die Bürger-Funken, verrät Aloys Leidner auf Nachfrage. Sie wollen zwei selbst gebaute Wagen für den Zug beisteuern, der sich an Fastnachtsdienstag um kurz nach 14 Uhr über die Homepage der Närrischen Drei schlängeln soll.