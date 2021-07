Büroarbeit effizient erledigen

Lorsch. Der Einsatz von MS Office macht die Arbeit im Büro effizienter. Mit Word, Excel und Outlook lassen sich die meisten Tätigkeiten abdecken. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen Teilnehmer, wie sie die Programme sinnvoll einsetzen. Erstellt werden Geschäftsbriefe, Dokumentvorlagen, Serienbriefe und es werden Termine verwaltet. Der Kurs läuft vom 19. bis 21. Juli je von 9 bis 16 Uhr im Schulungszentrum in Lorsch in einer kleinen Gruppe.

Anmeldung unter 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de möglich. red