Bücherei ab heute wieder geöffnet

Lorsch. Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Über Lockerungen aber können sich jetzt auch die Nutzer der Lorscher Bücherei freuen. Ab heute (31.) dürfen sie die Einrichtung in der Schulstraße 19 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten betreten.

Auf Bücher mussten die Leser auch im Lockdown nicht verzichten. Das neue Leiterinnen-Team mit Anette Eichhorn, Gudrun Gallei und Monika Eichler hat die Online-Ausleihe auf Vordermann gebracht und die Möglichkeit geschaffen, dass Medien vorbestellt und dann kontaktlos zu festgelegten Zeiten am Eingang der Bücherei abgeholt werden konnten. Der Service wurde gerne angenommen. Vor allem jüngere Familien haben sich darüber gefreut und sich so regelmäßig neuen Lesestoff beschafft.

Montags bis donnerstags

Selbst in den Regalen nach interessanten Titeln stöbern zu können, ist aber doch noch etwas anderes. Ab heute sind Besucher in der KÖB, der Katholischen öffentlichen Bücherei, dazu wieder willkommen. Die üblichen Öffnungszeiten – montags von 19 bis 20 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr – treten ab sofort wieder in Kraft.

Ganz genauso wie früher kann der Betrieb allerdings noch nicht wieder laufen. Darauf weist Anette Eichhorn hin. Selbstverständlich müssen die Leser zum Beispiel weiter eine Maske tragen. Auch sind beim Eintritt die Hände zu desinfizieren, es wird eine Besucherliste geführt – und die Fenster werden häufiger aufgemacht, um kräftig zu lüften.

Maximal acht Leser zeitgleich

Auch auf Abstand ist noch immer zu achten. Maximal acht Personen sollten sich in den Räumen aufhalten. Kinder unter sechs Jahren zählen dabei zwar nicht mit. Das Leitungsteam bittet dennoch darum, dass nicht gleich zu Beginn ganze Familien im Verbund in die Bücherei drängen. Es soll möglichst vielen Menschen aus verschiedenen Haushalten die Gelegenheit gegeben werden, Bücher selbst ausleihen zu können.

Die Verweildauer in den Räumen sollte dabei kurz sein – auch wenn das Bücherangebot noch so sehr zum Schmökern einladen sollte und man in der Schulstraße außerdem fast immer Bekannte trifft, mit denen man sich gerne unterhält. Wegen Corona sollte die Bücher-Ausleihe weiterhin zügig absolviert werden.

Dass das nicht immer leicht ist, schließlich sind in der KÖB rund 14 000 Medien versammelt, wissen die Nutzer. Anette Eichhorn weist alle Leser deshalb darauf hin, dass der seit einigen Monaten laufende Online-Service trotz der jetzigen Rückkehr zu den Präsenzöffnungen auch weiterhin parallel angeboten wird.

