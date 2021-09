Der Brunnen vor dem Stadthaus soll – nach seiner Instandsetzung – an Walter Lübcke erinnern. Einem entsprechenden Antrag, gemeinsam eingebracht von den Fraktionen von Grünen und CDU, stimmte die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag zu. Der Vorschlag, auf diese Weise an den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten zu erinnern, wurde einhellig befürwortet.

Es sei wichtig, „ein

...