Boule-Meisterschaft am Birkengarten in Lorsch

Lorsch. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Lorscher Partnerschaftsverein wieder eine Jahresmeisterschaft im Boule-Spiel. Der Termin ist am kommenden Samstag, 16. Oktober. Die Boule-Freunde treffen sich um 13 Uhr. Die Organisation liegt in den Händen von Wolfgang Lenz, die Turnierleitung übernehmen Hella Singer und Brigitte Sander.

Gespielt wird unter den geltenden Corona-Bedingungen auf den Boule-Plätzen am Birkengarten. Zugelassen sind deshalb nur Mitglieder, so der Beschluss des Vorstands. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer vollständig geimpft oder von eine Covid-19-Erkrankung genesen sind (2G-Regel).

Am Samstag fliegen beim Bouleturnier des Partnerschaftsvereins wieder die Kugeln. © DPA

Gespielt werde wieder die Variante „Supermêlée“, erklärte Wolfgang Lenz. Das heißt, dass in jeder der vier vorgesehenen Spielrunden jeder Spieler einen anderen Spielpartner zugelost bekommt. Dass es zweimal dieselbe Paarung gibt, werde damit vermieden.

Somit könne wieder der beste Spieler gekürt werden, nicht eine Mannschaft. Die Anmeldezahl liegt aktuell bei zwölf Spielern.

Weitere Mitglieder können sich noch bis zum heutigen Mittwoch, 13. Oktober, bei Wolfgang Lenz anmelden. Er ist unter der Rufnummer 06251-55176 zu erreichen. Zuschauer bei der Boule-Meisterschaft sind willkommen. ml